Создавшего сайт по организации убийств россиянина арестовали

Россиянина, который создал сайт для оказания "услуг", связанных с заказными убийствами, арестовали. Кроме того, ресурс предоставлял возможность продавать оружие.
Известно, что задержанный причастен к двойному убийству и подготовке убийства жителя северной столицы. Расследование дела продолжается, передает телеграм-канал "112".
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