Эксперт: отказ от конкурса при выборе инвестпроектов может лишить Оренбуржье 14 миллиардов рублей

Российская экономика давно встала на путь рыночного развития и вполне успешно по нему движется. Основной механизм этого движения, а именно – конкуренция между производителями на всех уровнях власти признана ключевым фактором, который призван обеспечить рост. Чем острее конкурентная борьба, чем крупнее соперничающие проекты, тем важнее открытость и прозрачность в принятии решений. Странная и непонятная история развивается в эти дни в Оренбургской области.

С июня этого года в регионе идет упорная борьба двух российских масложировых холдингов за право построить свои предприятия в городе Бузулук. На одну и ту же площадку претендуют ростовское АО "Астон" и нижегородская группа компаний НМЖК. Конкуренция между отечественными переработчиками сельхозпродукции – дело обычное, даже неизбежное, иногда она принимает жесткие формы, но оренбургский сценарий стоит особняком. В первую очередь потому, что конкуренции как таковой здесь почему-то не получается.

В Оренбургской области производится около 1 млн тонн подсолнечника, а перерабатывается 0,6 млн тонн. Часть сырья сейчас закупается и вывозится на переработку в соседние регионы. Если оставить эту семечку в области и закупать дополнительно подсолнечник в соседних, то возможно и с трудом, но обеспечить загрузку предприятия мощностью до 1 миллиона тонн. Именно на такое количество сырья рассчитан каждый из проектов – "Астона" и НМЖК.

Бузулук привлекает обоих инвесторов уникальным набором факторов: большие площади масличных культур в непосредственной близости от города, транспортная сеть, возможности подготовки кадров. А самое ценное, что есть в Бузулуке, – наличие доступных коммуникаций с достаточной производительностью: газа, электроэнергии, воды, очистных сооружений. Готовая инфраструктура позволяет сэкономить от 20% до 25% затрат, сократить время строительства и ускорить окупаемость проекта. Учитывая, что общая стоимость проекта – не менее 10 млрд рублей, о такой площадке и таких преференциях мечтает любой инвестор.

Соревнование между ростовской и нижегородской командами началось в июне. "Астон" договорился с губернатором области Денисом Паслером, и в ходе Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о намерениях. Отметим, что меморандум не несет в себе никаких обязательств для сторон, только декларирует их намерения. Странно другое: для строительства завода было указано конкретное место – город Бузулук, где имеется одна площадка в промышленной зоне с подведенной инфраструктурой. Не значит ли это, что будущему инвестору сразу был обещан государственный земельный участок без прохождения обязательных в таком случае предварительных процедур? Ведь получение права на конкретный участок – на его аренду – возможно, только если проект признан приоритетным для региона, но для этого он должен сначала пройти областную комиссию по оценке проектов, инвестиционный совет и другие процедуры, предусмотренные региональным законодательством.

Бузулукской площадкой заинтересовалась и НМЖК, которая работает в регионе больше пятнадцати лет и в 2015 году уже построила там маслоэкстракционный завод. У нижегородцев были свои планы: построить комплекс, включающий кроме производства сырого масла заводы по его рафинации и фасовке, а также заводы по производству майонезов и соусов. Конечно же, площадка с подготовленной инфраструктурой нужна была нижегородцам ничуть не меньше, если не больше. Понятно, что выделение площадки в Бузулуке "Астону" ограничит для НМЖК возможности развития в регионе и фактически закроет ей проект строительства своего комплекса. Поэтому НМЖК, действуя в рамках установленной процедуры, тотчас обратилась в правительство региона и предложила свой проект.

Сначала оба претендента на идеальное место для строительства завода шли, что называется, голова в голову: ходатайства на выделение земли в рамках господдержки были поданы одновременно – в последней декаде июня. Но вот затем начались странности. Директор инвестиционного департамента "Корпорации развития Оренбургской области" Герман Киясов, курировавший презентацию астоновского проекта, как говорят, неожиданно уволился со своего прежнего места работы и оказался в штате "Астона" в ранге регионального представителя.

Письма ГК "НМЖК" с предложением провести конкурс проектов, направленные губернатору и главе областного Законодательного собрания, остались без ответов. Рассмотрение двух проектов в областных структурах – комиссии по оценке инвестпроектов, инвестиционном совете, правительстве области – были проведены, как можно предположить, без попыток изучать и сравнивать предложения. При этом проект НМЖК попадал на каждый следующий стол сначала с недельным, а затем и с двухнедельным отставанием. Странным образом проект "Астона" рассматривается очень быстро, а проект НМЖК вдвое дольше – "в рамках нормативных сроков". Может быть, кто-то решил гарантировать выделение земельного участка именно "Астону"?

Призывы НМЖК разрешить возникшее противоречие общепринятым способом – тендером, конкурсом, сравнением проектов – необъяснимо долго оставались без ответа. В конце концов, когда отмалчиваться стало уже невозможно, областная администрация в лице сразу нескольких чиновников обозначила свою позицию. Оказывается, в конкурсной процедуре нет необходимости, поскольку подходящих для строительства завода территорий в регионе много, а подсолнечника в Оренбургской и соседних Самарской и Саратовской областях, Татарстане и Башкортостане хватит на то, чтобы загрузить оба предприятия.

Нет, никто не запрещает нижегородской ГК строить где-то поблизости свой маслозавод. Никто, кроме базовых экономических принципов и соображений здравого смысла. Но дело даже не в них. Проблема номер один – это количество доступного сырья: в области и соседних регионах его просто не хватит на два завода. Есть объективные цифры, есть мнения экспертов, есть вполне очевидный консенсус: в Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два – попросту абсурдно.

Сейчас в области собирают 900-1200 тысяч тонн семян в год в зависимости от урожайности. Существующие предприятия способны переработать более 600 тысяч тонн. Возможности по завозу подсолнечника из соседних регионов ограничены ближайшей логистикой и не превышают 300 тысяч тонн в год. Нетрудно подсчитать, что всего этого количества едва хватит, чтобы загрузить работой только один завод-миллионник.

В Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два – попросту абсурдно

Более того, Оренбургская область даже не может увеличить посевные площади. Севооборот накладывает ограничения на долю каждой культуры, и для подсолнечника эти ограничения уже выбраны по максимуму. Областные чиновники не могли не знать всего этого и тем не менее заявляли о достаточности сырья для обоих проектов. И тут уже одно из трех: либо это откровенная ложь, либо вопиющая некомпетентность, либо на позицию влияют какие-то иные факторы.

Для того чтобы выбрать один проект из двух предлагаемых, необходимо оценивать планируемый вклад проектов в экономику области. А сравнить проекты было бы довольно интересно. "Астон" планирует строительство маслоэкстракционного завода с 320 рабочими местами и инвестициями 10 миллиардов рублей. Проект НМЖК помимо маслозавода той же мощности предполагает строительство заводов по рафинации и бутилированию растительных масел, соусно-майонезного производства. Запланированный объем инвестиций – 23,4 миллиарда рублей, более 520 рабочих мест. "Астон" обещает направлять производимое масло в цистернах на экспорт. НМЖК планирует продажи продукции с более высокой добавленной стоимостью как в России, так и за рубежом.

Как результат, существенно отличаются и прогнозируемые налоговые отчисления в бюджет региона: один миллиард рублей в год против двух. В общем, ничего удивительного, что НМЖК постоянно настаивала на конкурсном рассмотрении заявок на бузулукскую площадку, фактически на тендере. Куда удивительнее, что эти требования были проигнорированы.

В этих условиях, даже при очевидных преимуществах проекта ГК "НМЖК" для региона и наличии своевременно по процедуре поданных заявок, областная администрация почему-то продолжает отказываться от организации конкурса проектов. Ставит проект "Астона" первым в очереди и фактически убирает более выгодный проект НМЖК с повестки. Чем обоснованы такие решения? Точно не заботами о выгодах для региона и его жителей.

Складывающаяся ситуация становится примером действий и принятия решения вопреки экономической логике и просто здравому смыслу. Очевидно, что сформирована почва для серьезных сомнений в правильности принимаемых администрацией решений, что, в свою очередь, может привести к пересмотру их в последующем.

Мы не знаем, чем закончится эта история, но в любом случае вряд ли она будет служить образцом открытого конструктивного взаимодействия с потенциальными инвесторами и проведения эффективной инвестиционной политики на региональном уровне.

Источник: "Российская газета".