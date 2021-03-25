Курганец пытался убить пенсионерку из-за 1800 рублей

Жителя Курганской области отправили в места лишения свободы за совершенные им противоправные деяния. Отмечается, что гражданин стал фигурантом по делу о покушении на убийство пенсионерки.
Мотивом совершения преступления стала нажива. По информации Ura.ru, мужчина пошел на подобный поступок ради 1800 рублей.
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