Семью жителя Перми преследует неадекватный мужчина с молотком

Житель Перми рассказал ужасающую историю, которая приключилась с его семьей. Известно, что некий неадекватный человек не дает покоя близким гражданина.
По информации телеканала "360", злоумышленник надевает на себя белую простыню, громит подъезд и бросается на людей с молотком. Потерпевшие уже написали десятки заявлений в полицию. Известно, что злоумышленник был раннее судим за изнасилования.
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