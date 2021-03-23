Под Калугой разбился бомбардировщик Ту-22М

Сообщение о ЧП зафиксировано в калужской области. По информации прессы, там разбился бомбардировщик Ту-22М.
Пятый канал сообщает, что три члена экипажа погибли, четвертый остался жив. Обстоятельства случившегося выясняются, передает URA.ru.
Сообщение о ЧП зафиксировано в калужской области. По информации прессы, там разбился бомбардировщик Ту-22М.
Пятый канал сообщает, что три члена экипажа погибли, четвертый остался жив. Обстоятельства случившегося выясняются, передает URA.ru.
Актриса игнорирует все вопросы
Девушка ответила поклонникам
Звезда испытывает сложности
Журналистка нашла оправдание
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Паразиты в организме
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
Филлеры