В Челябинске в троллейбусе умерла женщина

В утренний час пик 11 марта водном из челябинских троллейбусов умерла 60-летняя женщина, передает URA.Ru. Пожилая пассажирка скончалась до того, как на место успела прибыть скорая помощь. Подробности устанавливаются.
В утренний час пик 11 марта водном из челябинских троллейбусов умерла 60-летняя женщина, передает URA.Ru. Пожилая пассажирка скончалась до того, как на место успела прибыть скорая помощь. Подробности устанавливаются.
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