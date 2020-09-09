Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

В небе над нейтральными водами Черного моря российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили некий объект. Он двигался в сторону границ нашей страны.
На перехват ему поднялся истребитель Су-27, передает RT. Он приблизился к объекту, оказавшемуся стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 Военно воздушных сил США, и сопроводил его во время облета территории.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Кавказцы слишком ревнивые
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Стоит ли получать российское гражданство?
Зара сидит на гречке
Вышла замуж , думала навсегда .
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?