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В Коломне застрявшему в оконной раме ребенку потребовалась помощь спасателей

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В подмосковной Коломне маленький ребенок застрял в оконной раме. Малышу потребовалась помощь спасателей.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", руку мальчика успешно освободили. Пострадавшему не понадобилась медицинская помощь.

Автор: 9 сентября 2020, 14:44 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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