В Коломне застрявшему в оконной раме ребенку потребовалась помощь спасателей

В подмосковной Коломне маленький ребенок застрял в оконной раме. Малышу потребовалась помощь спасателей.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", руку мальчика успешно освободили. Пострадавшему не понадобилась медицинская помощь.
В подмосковной Коломне маленький ребенок застрял в оконной раме. Малышу потребовалась помощь спасателей.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", руку мальчика успешно освободили. Пострадавшему не понадобилась медицинская помощь.
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