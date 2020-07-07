Жительница Подмосковья нашла в шкафу своего дома змею

В Сергиевом Посаде местная жительница наткнулась на страшную находку. В шкафу женщины находилась змея.
Прибывшие на место спасатели вынесли рептилию из жилого дома. По данным сайта "Подмосковье сегодня", это был уж.
В Сергиевом Посаде местная жительница наткнулась на страшную находку. В шкафу женщины находилась змея.
Прибывшие на место спасатели вынесли рептилию из жилого дома. По данным сайта "Подмосковье сегодня", это был уж.
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