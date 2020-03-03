Вылетевший в Москву лайнер готовят к экстренной посадке из-за сообщения о минировании

Пассажирский лайнер, вылетевший из Новосибирска в Москву, подал аварийный сигнал. Воздушное судно готовится к экстренной посадке.

По данным телеканала "360", после вылета из аэропорта Новосибирска Airbus A-320 резко развернулся на 90 градусов. Перед этим он подал сигнал тревоги и начал снижаться. Ожидается, что лайнер аварийно сядет в Перми.