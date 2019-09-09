Инвестор экотехнопарка "Шиес" позаботился о детях

Компания "Технопарк" является инвестором современного и высокотехнологичного объекта по обращению с отходами – экотехнопарка "Шиес", Архангельская область. В последнее время она выступает также в качестве надежного партнера для местных властей.
"В современном мире социальная ответственность бизнеса – это не просто право, или какая-то новая технология, а по сути уже обязанность", – рассуждает первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России Артем Кирьянов.
По его словам, вызовы сегодняшнего дня таковы, что люди остро нуждаются в справедливости, поэтому их желание жить качественно, в комфортных условиях и максимально равных возможностях, предоставляемых им государством и обществом, должно быть услышано. "И в этом плане бизнес, особенно крупный, должен соответствовать меняющимся стандартам", – подчеркнул он.
С 2019 года "Технопарк" запустил масштабную социальную программу, в реализации которой ему помогают Фонд развития Ленского района и правительство Московской области. Уже отремонтировано несколько местных школ. А сегодня радость для дошколят – открыт детский сад "Теремок" в Яренске.
За время летних каникул инвестор полностью заменил в садике инженерные сети водоснабжения и канализации, обновил стены, полы и потолки здания, смонтировал новую электропроводку и осветительные приборы. Не забыли рабочие и о таких важных вещах, как охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Кормить детей будут в новой столовой, а для прогулок отремонтировано шесть новых игровых площадок.
С начала учебного года все шесть групп приняли малышей. Сейчас в детсад ходят 112 детей. Отлично работают пищеблок и другое установленное оборудование. И родители, и сотрудники детского сада не скрывают своей благодарности за помощь в ремонте здания.
Так и должно происходить сотрудничество бизнеса и общества – на основании взаимного уважения и взаимной поддержки. А жителям Яренска теперь можно только позавидовать – ведь ООО "Технопарк" отремонтировало не только "Теремок", но и все остальные образовательные учреждения райцентра.
По мнению Артема Кирьянова сотрудничество с бизнесом значительно облегчит и поддержит жизнь в регионе.
"Что касается этого конкретного примера, то, конечно, социально направленную деятельность компании "Технопарк" в Архангельской области стоит оценить позитивно, поскольку это адекватный и серьезный ответ на свое присутствие в регионе. Также надо понимать, что в том числе и расходование средств бизнеса должно происходить по тем направлениям, которые выбирают люди", – резюмировал Кирьянов.
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