Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту

Одна из главных угроз для переправы – природный вулканизм,
предупредил Медовар. По его словам, в районе строительства Крымского моста
"раз в семь-восемь лет стреляет грязевой вулкан".
Гидролог рассказал о любопытном случае на побережье Азовского моря. Один из местных рыбаков якобы заметил подъем уровня глины на два метра. "Грязевой вулкан выкинул огромный объем", – цитирует Медовара украинское издание "Обозреватель".
Он предупредил, что это очень серьезное и опасное явление, которое может обвалить Крымский мост. Специалистам изначально было понятно, что Керченский пролив не подходит для сооружения переправы, утверждает Медовар. "Надо было думать головой", – заключил он.
О неминуемом разрушении переправы Медовар твердит уже пятый год. О грязевом вулкане ученый предупреждал вскоре после открытия автомобильной части Крымского моста. Впрочем, тогда он говорил, что извержения происходят раз в десять лет, а не в семь-восемь.
Гидролог предостерегал от запуска железной дороги по Крымскому мосту. Он полагает, что переправа может не выдержать веса многотонных составов. Украинцам такие заявления как бальзам на душу, а россияне уже давно посмеиваются над прогнозами ученого.А тем временем, строительство железной дороги по Крымскому мосту подходит к концу. На переправе уложены все рельсы, идут приготовления к пуску поездов. Планируется, что первые пассажирские составы поедут через Керченский пролив к концу года.
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