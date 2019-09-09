Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту

Российский гидролог Юрий Медовар продолжает делать пугающие заявления о катастрофе на переправе через Керченский пролив, которые с радостью цитируют украинские СМИ. На сей раз ученый заговорил о грязевом вулкане у Крымского моста.



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