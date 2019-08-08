В Удмуртии незаконно срубили десятки деревьев

В Удмуртии неизвестные незаконно срубили около 80 деревьев. От действий злоумышленников пострадал городской лес в Октябрьском районе возле поселка "Дорожный". Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на прокуратуру.
Общая сумма ущерба составила 271 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Идет расследование.
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