Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок

Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту.



Ориентировочно движение железнодорожных составов по переправе начнется 9-10 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора "Крымской железной дороги" Василия Назаряна.



Декабрь 2019 года изначально рассматривался строителями как примерная дата запуска поездов по Крымскому мосту. Впрочем, глава полуострова Сергей Аксенов не исключил, что благодаря высоким темпам работ пассажирские составы поедут раньше намеченного срока.

Сообщения о скором открытии железнодорожной переправы вызвали нервную реакцию у украинцев. "Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа", – гласит заголовок в издании "Обозреватель", регулярно публикующем сомнительную информацию о грандиозном сооружении.

Не оставляют украинцы и попыток доказать, что по Крымскому мосту никто не ездит. С этой целью в Сеть регулярно вбрасываются тщательно отобранные кадры переправы, на которых нет автомобилей.

Скорее всего, фотографии делаются ранним утром, когда машин на Крымском мосту действительно немного. Снимки пустующей переправы время от времени публикует пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

Дякую вам,балалайкіни,що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі!

Так і треба! Навіть не думайте іхати і засирати моє море і мої пляжи! pic.twitter.com/MLTCw4bNUJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 мая 2019 г.

С открытием железной дороги по переправе добираться на полуостров станет гораздо удобнее. Планируется, что продажа билетов на поезда через Крымский мост начнется за 45 дней – ориентировочно в сентябре. О ценах пока не сообщается.