Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок
Ориентировочно движение железнодорожных составов по
переправе начнется 9-10 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на
исполняющего обязанности гендиректора "Крымской железной дороги"
Василия Назаряна.
Декабрь 2019 года изначально рассматривался строителями как примерная дата запуска поездов по Крымскому мосту. Впрочем, глава полуострова Сергей Аксенов не исключил, что благодаря высоким темпам работ пассажирские составы поедут раньше намеченного срока.
Сообщения о скором открытии железнодорожной переправы вызвали нервную реакцию у украинцев. "Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа", – гласит заголовок в издании "Обозреватель", регулярно публикующем сомнительную информацию о грандиозном сооружении.
Не оставляют украинцы и попыток доказать, что по Крымскому мосту никто не ездит. С этой целью в Сеть регулярно вбрасываются тщательно отобранные кадры переправы, на которых нет автомобилей.
Скорее всего, фотографии делаются ранним утром, когда машин на Крымском мосту действительно немного. Снимки пустующей переправы время от времени публикует пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.
Дякую вам,балалайкіни,що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на любому моєму морі!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 мая 2019 г.
Так і треба! Навіть не думайте іхати і засирати моє море і мої пляжи! pic.twitter.com/MLTCw4bNUJ
С открытием железной дороги по переправе добираться на полуостров станет гораздо удобнее. Планируется, что продажа билетов на поезда через Крымский мост начнется за 45 дней – ориентировочно в сентябре. О ценах пока не сообщается.
Первые поезда свяжут главные города Крыма с двумя столицами. Планируется, что в декабре через Крымский мост поедут пассажиры рейсов Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.
Звезда Голливуда перешла все границы
Герцогиня Сассекская появилась на параде в честь королевы
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Тренер возмущена до глубины души
Популярные темы форума
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Должна ли я содержать мать?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Подруга увела моего мужа.
Вещи из секондхенда
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Хочет секс даже когда болею
Можно ли завидовать сестре родной?
Разведенка с прицепом
Должен отслужить в армии
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
Прямолинейнвая подруга
На западе мальчики одеваются, как девочки
Оленевода Собякина в отставку.
Парень оказался извращенцем
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?