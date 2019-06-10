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Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок

Железнодорожная часть Крымского моста готовится к открытию. Фото: most.life
Появились точные данные о сроках запуска железной дороги по переправе через Керченский пролив. Сообщение вызвало истерику у украинцев, пристально следящих за происходящим на Крымском мосту. 
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Ориентировочно движение железнодорожных составов по переправе начнется 9-10 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора "Крымской железной дороги" Василия Назаряна.

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 Крымский мост

Крымский мост

Декабрь 2019 года изначально рассматривался строителями как примерная дата запуска поездов по Крымскому мосту. Впрочем, глава полуострова Сергей Аксенов не исключил, что благодаря высоким темпам работ пассажирские составы поедут раньше намеченного срока.

Сообщения о скором открытии железнодорожной переправы вызвали нервную реакцию у украинцев. "Крымский мост: оккупанты озвучили дату запуска нового этапа", – гласит заголовок в издании "Обозреватель", регулярно публикующем сомнительную информацию о грандиозном сооружении.

Люди активно пользуются Крымским мостом. Фото: most.life

Не оставляют украинцы и попыток доказать, что по Крымскому мосту никто не ездит. С этой целью в Сеть регулярно вбрасываются тщательно отобранные кадры переправы, на которых нет автомобилей.

Скорее всего, фотографии делаются ранним утром, когда машин на Крымском мосту действительно немного. Снимки пустующей переправы время от времени публикует пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

С открытием железной дороги по переправе добираться на полуостров станет гораздо удобнее. Планируется, что продажа билетов на поезда через Крымский мост начнется за 45 дней – ориентировочно в сентябре. О ценах пока не сообщается.

Первые поезда проедут по Крымскому мосту в декабре. Фото: most.life

Первые поезда свяжут главные города Крыма с двумя столицами. Планируется, что в декабре через Крымский мост поедут пассажиры рейсов Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург. 

Автор: Федор Лопырев10 июня 2019, 12:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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