С чем идут люди в приемную "Единой России" в Севастополе
Смена секретаря отделения вызвала желаемый отклик у севастопольцев: после назначения на эту должность депутата Дмитрия Саблина количество обращений граждан в приемную "Единой России" в городе возросло в разы.
Люди рассказывают о жилищных проблемах, жалуются на незаконное выселение из общежитий, на сложности с вводом в эксплуатацию жилых комплексов, строительство которых было начато еще при украинской власти.
"Люди попадают в ситуацию, когда по украинским законам они могли строить, но идет категорическое несоответствие российским законам. Мы считаем, что закон надо в любой ситуации определять и смотреть, что лучше для человека", – сказал Саблин во время личного приема граждан.
Партийный руководитель также отметил, что деятельность "Единой России" в городе активизировалась, а решение проблем севастопольцев – результат совместной работы с исполнительной властью.
Главная задача партии – работать на благо людей. Если удается помочь хотя бы одному человеку, это уже пусть маленькая, но победа.
Саблин сказал, что партия трудностей не боится и будет решать все проблемы, которые беспокоят горожан. Для этого "ЕР" запустила в Сети уникальный проект – "Карта проблем Севастополя". Каждый житель может сфотографировать разбитую дорогу, сломанную мачту освещения, уничтоженные зеленые насаждения и разместить фото на карте, добавив описание. Власть исправит ситуацию и решит проблему. Активисты выявили уже более двухсот проблемных мест.
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