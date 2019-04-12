Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны

В пятницу, 12 апреля, в Энгельсском районе Саратовской области, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, прошли памятные торжества, посвященные знаменательной дате. Участие в них приняли и депутаты Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.



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