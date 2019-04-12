Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
Участие в торжествах, посвященных 58-летней годовщине полета
человека в космос, также приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
помощник президента Игорь Левитин, почетный академик Российской академии
космонавтики Сергей Нефедов и другие.
Валентина Терешкова назвала 12 апреля удивительным и знаменательным днем. "Мы сразу полюбили Юрия Гагарина, потому что он, наш советский человек, проложил всему человечеству дорогу в космос. Юра принимал участие в нашей подготовке, он каждого из нас, первых, провожал в космос", – рассказала она.
"Вам очень повезло с земляком, Вячеславом Викторовичем Володиным", – отметила Терешкова, обращаясь к саратовцам. Она напомнила, что спикер Госдумы активно отстаивает интересы региона. По ее словам, в Саратове за последнее время многое изменилось к лучшему.
Председатель нижней палаты поблагодарил Валентину Терешкову за визит в область. По словам спикера, Гагарин считал Саратов своей родиной. Здесь же первый космонавт планеты получал образование, напомнил Володин.
Он пожелал, чтобы в России появлялось как можно больше тех, кто совершает прорывное движение вперед, делает новые открытия. "Гагарин и Терешкова – олицетворение побед, освоения неизведанного", – подчеркнул спикер.
В свою очередь, помощник президента Игорь Левитин поблагодарил саратовцев за то, что они ухаживают за местом приземления первого космонавта планеты. "Символично, что саратовский аэропорт теперь будет носить имя "Гагарин", – сказал он.
Почетные гости возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину. Вместе с Валентиной Терешковой Вячеслав Володин посадил ель на аллее у мемориала. Первой-женщине космонавту вручили в подарок саженец березы и землю с места приземления Гагарина.
Напомним, спикер Госдумы работает в Саратовской области 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного наследия и многое другое.
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