Володин осмотрел новый спорткомплекс в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 апреля, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты посетил Краснокутский район, где завершается возведение спорткомплекса с бассейном.



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) началось после того, как местные жители обратились к Вячеславу Володину с просьбой посодействовать в этом вопросе. Работы велись в рамках спонсорского проекта.



ФОК в Красном Куте – проект пилотный, он реализуется по быстровозводимой технологии. В случае успешного опыта подобные проекты появятся в других районах Саратовской области, нуждающихся в современной спортивной инфраструктуре.

В спорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала, а также бассейн. Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта. Оборудован здесь и тренажерный зал. По словам Володина, вопрос с кадрами необходимо решить в ближайшее время.

Осматривая почти готовый комплекс, спикер Госдумы напомнил о случае, когда в одном из саратовских вузов был построен ФОК, а позже выяснилось, что студентов там нет, зато вовсю идут занятия по фитнесу. По словам председателя нижней палаты, подобные коммерческие услуги пусть оказываются там, где на это изначально рассчитано.

"Поэтому требование – чтобы занятия здесь были для детей и бесплатно. Что касается взрослых – тоже бесплатно, вечером, после 20:00, а все остальное время здесь должны быть дети", – подчеркнул Володин и дал наказ членам местного общественного совета проследить за качеством услуг.

Спортивный комплекс готовится к открытию. Завершается монтаж вентиляционного оборудования, электрики, пожарной сигнализации. Спикер Госдумы поблагодарил главу Газпрома Алексея Миллера за поддержку проекта.

В свою очередь губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о решении отремонтировать автоподъезд от трассы Урбах - Новоузенск – Алгай до Красного Кута. "Как только температура будет выше десяти градусов, приступят к ремонту", – уточнил руководитель региона.

Спикер Госдумы будет работать в Саратовской области 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного наследия и многое другое.