Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин
Вместе с Вячеславом Володиным и Валентиной Терешковой
строящийся аэропорт посетили глава думского комитета по транспорту Евгений
Москвичев, член комитета по контролю и регламенту Николай Панков, а также
зампред комитета нижней палаты по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Законодатели проверили ход работ в терминале и на взлетной полосе.
Володин остался доволен темпами строительства воздушной гавани. По словам спикера, при своевременном федеральном финансировании есть возможность сдать аэропорт уже в августе текущего года. Терешкова предложила завершить возведение гавани ко Дню Воздушного флота России – 18 августа.
Саратов для космонавтов – город особый, отметила она. Парламентарий напомнила, что здесь первый космонавт Юрий Гагарин получил возможность подняться в небо.
"Новый аэропорт в Саратове прекрасен, и отлично, что он назван именем Гагарин", – сказала Терешкова.
У строящейся воздушной гавани парламентарии заложили аллею Космонавтов. Терешкова высадила деревья вместе со студентами профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина.
Напомним, аэропорт Гагарин возводится с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, включая 12 стоек регистрации.
Строители заканчивают возведение объектов на служебно-технической территории аэропорта. Подходит к концу и строительство пассажирского терминала.
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