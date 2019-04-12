Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллега по нижней палате парламента, первая женщина-космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова заложили аллею Космонавтов у строящегося аэропорта Гагарин под Саратовом. По словам спикера, воздушная гавань может быть сдана уже в августе.



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