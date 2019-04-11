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Регионы

Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке

Вячеслав Володин и Валерий Радаев. Фото: saratov.gov.ru
Спикер Госдумы недоволен темпами строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Елшанке. Об этом Вячеслав Володин заявил непосредственно на стройке в поселке.
прочитано 208 раз

Саратовская область – родной для спикера Думы регион, он часто бывает здесь и курирует разные проекты. Сегодня, 11 апреля, Вячеслав Володин и глава области Валерий Радаев узнали, как идет строительство многоэтажного дома для семей, живущих в аварийных домах барачного типа. Этот объект – один из благотворительных проектов Володина в Саратовской области.

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Осмотрев стройку, спикер Госдумы остался недоволен темпами работ. "К сожалению, город не выдерживает план-график подвода коммуникаций. Работы по подключению газа, тепла, воды надо начинать уже сейчас, чтобы завершить их до конца июня. Задача – завершить строительство к середине августа", – дал наказ строителям Вячеслав Володин.

Затем спикер и губернатор посетили одну из квартир, в которой завершена отделка. Вячеслав Володин предложил совместно с общественным советом нового дома приступить к жеребьевке квартир среди будущих жильцов на следующей неделе.

Фото: saratov.gov.ru

Сейчас подрядная организация ведет работы на всех блок-секциях многоквартирного жилого дома. В нем будет десять этажей и шесть подъездов, сюда переедут 254 семьи (в общей сложности 690 человек).

В доме будет располагаться поликлиника для жителей поселка, а во дворе – детская площадка. Территорию свяжут пешеходной дорожкой с 89-й гимназией, находящейся неподалеку.

Вячеслав Володин (слева). Фото: saratov.gov.ru

Некоторое время назад к спикеру Госдумы обратились жители поселка Елшанка с просьбой оказать содействие по расселению двух десятков жилых домов барачного типа, признанных аварийными. Они были построены еще в годы Великой Отечественной войны для временного проживания. В прошлую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья бараки не вошли, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года.

Автор: Александр Комаров11 апреля 2019, 16:14

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