Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
Саратовская область – родной для спикера Думы регион, он часто бывает здесь и курирует разные проекты. Сегодня, 11 апреля, Вячеслав Володин и глава области Валерий Радаев узнали, как идет строительство многоэтажного дома для семей, живущих в аварийных домах барачного типа. Этот объект – один из благотворительных проектов Володина в Саратовской области.
Осмотрев стройку, спикер Госдумы остался недоволен темпами работ. "К сожалению, город не выдерживает план-график подвода коммуникаций. Работы по подключению газа, тепла, воды надо начинать уже сейчас, чтобы завершить их до конца июня. Задача – завершить строительство к середине августа", – дал наказ строителям Вячеслав Володин.
Затем спикер и губернатор посетили одну из квартир, в которой завершена отделка. Вячеслав Володин предложил совместно с общественным советом нового дома приступить к жеребьевке квартир среди будущих жильцов на следующей неделе.
Сейчас подрядная организация ведет работы на всех блок-секциях многоквартирного жилого дома. В нем будет десять этажей и шесть подъездов, сюда переедут 254 семьи (в общей сложности 690 человек).
В доме будет располагаться поликлиника для жителей поселка, а во дворе – детская площадка. Территорию свяжут пешеходной дорожкой с 89-й гимназией, находящейся неподалеку.
Некоторое время назад к спикеру Госдумы обратились жители поселка Елшанка с просьбой оказать содействие по расселению двух десятков жилых домов барачного типа, признанных аварийными. Они были построены еще в годы Великой Отечественной войны для временного проживания. В прошлую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья бараки не вошли, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года.
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