Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
Вячеслава Володина в поездке сопровождали глава Саратовской
области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, руководитель
администрации Энгельсского района Александр Стрелюхин и командир Энгельсской
гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Олег Пчела.
Спикер в Летном городке осмотрел памятник Летчице Марине Расковой и встрелся с ветеранами. В разговоре речь зашла о реконструкции гарнизонного Дома офицеров.
По словам общественников, здание ценно с исторической точки зрения, для проведения патриотических мероприятий. Ветераны предложили спикеру создать на базе Дома офицеров историко-культурный центр.
Спикер Госдумы напомнил об уникальной истории здания. "Они принимало героев нашей страны. Его можно назвать символом борьбы с фашизмом, достижений в космосе, освоения Арктики", – сказал Володин.
По его словам, здесь можно создать культурный центр для детей, для ветеранов. В Доме офицеров, отметил спикер, могли бы проходить торжественные мероприятия для военнослужащих и жителей Летного городка.
Спикер предложил разработать проект реконструкции здания, провести реставрацию памятника Марине Расковой и благоустроить прилегающую территорию.
С просьбой сохранить здание Дома офицеров к Вячеславу Володина ранее обратились жители Энгельса. Оно было построено в 1935 году, в нем размещались знаменитые женские авиационные полки, бывал Валерий Чкалов. Именно в этом здании космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов занимались физической подготовкой.
Напомним, Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области 11 и 12 апреля. Мероприятий у спикера запланировано немало: встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного наследия и многое другое.
Ранее он проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснокутском районе. В спорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала, а также бассейн. Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта.
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