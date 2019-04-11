Как будет развиваться Саратовская агломерация
В Саратовской агломерации проживают около половины жителей области. Один из самых важных вопросов – транспортная доступность и связность города.
К Вячеславу Володину обратился глава Саратова Михаил Исаев. Градоначальник попросил спикера посодействовать в решении проблемы транспортной доступности Заводского и Ленинского районов – двух самых отдаленных локаций города.
Помочь может строительство линий скоростного трамвая. Также затрагивались вопросы транспортного сообщения микрорайонов Иволгино и Изумрудный.
По словам председателя нижней палаты, власть должна работать на благо людей и не оставлять планы на бумаге. "Депутаты должны всегда быть в курсе местных проблем, должны участвовать в их решении и не ждать, что кто‑то, как золотая рыбка, все исполнит", – подчеркнул Володин.
Также обсуждались вопросы расселения ветхого жилья, развития образования в агломерации. Спикер Госдумы отметил, что в новых районах нужно строить не только жилье, но и всю социальную инфраструктуру – школы, детсады, больницы, спортивные комплексы. По его словам, на окраинах должны быть те же возможности и условия, что и в центре города.
Не менее важна для развития агломерации и эффективная медицинская система. Володин призвал готовить кадры для отрасли по целевому признаку. "У нас один из старейших медицинских университетов, а мы готовим только 40% от бюджетного приема по направлениям от муниципалитетов и от Минздрава. А можем 70%", – подчеркнул председатель нижней палаты в беседе с саратовцами.
Любая проблема на местах должна решаться совместными усилиями, сказал спикер.
"Должны быть вовлечены и депутаты всех уровней, и руководители предприятий, и директора бюджетных учреждений, и общественность", – заключил Володин.
Напомним, спикер Госдумы работает в Саратовской области 11 и 12 апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи с местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного наследия и многое другое.
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