Володин остался недоволен качеством строительства гимназии в Елшанке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область. Председатель нижней палаты посетил гимназию №89 в поселке Елшанка и осмотрел недавно возведенную пристройку к зданию учебного заведения. Володин указал на низкое качество строительства и раскритиковал выбор мебели для нового корпуса.



Возводить пристройку к гимназии начали после того, как к спикеру обратились местные жители. Учебное заведение расширили на 400 мест, в нем появилась новая столовая, актовый зал, учебные классы. Также гимназия обзавелась спортивным комплексом открытого типа.



Вячеслав Володин прибыл на осмотр объекта в компании губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы Саратова Михаила Исаева. Спикер Госдумы сразу обратил внимание на недоделки и ошибки, пишет "Взгляд-Инфо". В частности, он отметил кривой переход между корпусами.

Состояние здания внутри председателя нижней палаты также не порадовало. Пройдясь по первому этажу, Володин отметил, что в Музыкально-эстетическом лицее в Энгельсе качество строительства лучше. Спикер призвал исправить недоделки.

Затем он направился в столовую. Там законодатель обратил внимание на узкие столы. "Сыпаться же все отсюда будет. Я понимаю, что это лучше, чем то, что было, но стол должен быть шире", – сказал Володин.

Он пообещал приехать в следующий раз и проверить исправление недочетов. "Есть то, что можно будет поправить, а что-то уже нельзя", – отметил парламентарий.

Володин посоветовал руководству учебного заведения не принимать пристройку, пока дефекты не исправят. "Не оплачивать и не принимать невыполненные работы, если не хотите нецелевого использования", – добавил спикер Госдумы.

Напомним, что визит в Саратовскую область Вячеслав Володин начал с посещения реконструированного Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Спикер Госдумы осмотрел результаты работ и пообщался с коллективом учебного заведения.

Для нужд лицея было отдано все здание, появился четвертый этаж и пристройка. Учащиеся лицея обеспечены всем необходимым: новые концертные залы, кабинеты вокала, игры на музыкальных инструментах, физики, химии, живописи. Благодаря реконструкции число воспитанников выросло до 450.

Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других занятий.

Также Володин проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.

Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей можно будет уже в 2019-м.