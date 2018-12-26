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Володин осмотрел реконструированный лицей в Энгельсе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты направился в город Энгельс, где оценил результат реконструкции Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Решение о модернизации учебного заведения было принято после встречи Володина с педагогами в 2016 году.  
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Учебное заведение делило помещение с управлением Пенсионного фонда и Комитетом социальной защиты. По инициативе Вячеслава Володина для нужд лицея было отдано все здание. Кроме того, был надстроен четвертый этаж и возведена пристройка. 

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Это дало возможность увеличить численность воспитанников на 150 человек – до 450. Для комфортного обучения созданы все условия: появились два концертных зала, библиотека, спортивный и тренажерный залы. Были оборудованы новые кабинеты вокала, игры на музыкальных инструментах, а также физики, химии, биологии, живописи. 

Вячеслав Володин прошелся по кабинетам и пообщался с учителями. Помимо прочего, спикер обратил внимание на сейфовые двери, которых в лицее 270. Председатель нижней палаты поинтересовался, почему их так много. "Вы смотрите, у вас на туалете даже сейфовые двери", – отметил законодатель. 

По сравнению с обычными дверями удорожание составило 18 миллионов рублей, посетовал Володин. Он предложил заказчикам и руководству района поработать над ошибками. 

Спикер Госдумы напомнил, что в 2019 году в области будут возводиться 70 объектов. Если на каждом из них сохранить 18 миллионов, можно улучшить качество этих строек.  

Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других занятий.   

Также Володин регулярно проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты. 

Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей можно будет уже в 2019-м. 

Автор: Иван Поляков26 декабря 2018, 11:47

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