Володин осмотрел реконструированный лицей в Энгельсе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты направился в город Энгельс, где оценил результат реконструкции Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Решение о модернизации учебного заведения было принято после встречи Володина с педагогами в 2016 году.



Учебное заведение делило помещение с управлением Пенсионного фонда и Комитетом социальной защиты. По инициативе Вячеслава Володина для нужд лицея было отдано все здание. Кроме того, был надстроен четвертый этаж и возведена пристройка.



Это дало возможность увеличить численность воспитанников на 150 человек – до 450. Для комфортного обучения созданы все условия: появились два концертных зала, библиотека, спортивный и тренажерный залы. Были оборудованы новые кабинеты вокала, игры на музыкальных инструментах, а также физики, химии, биологии, живописи.

Вячеслав Володин прошелся по кабинетам и пообщался с учителями. Помимо прочего, спикер обратил внимание на сейфовые двери, которых в лицее 270. Председатель нижней палаты поинтересовался, почему их так много. "Вы смотрите, у вас на туалете даже сейфовые двери", – отметил законодатель.

По сравнению с обычными дверями удорожание составило 18 миллионов рублей, посетовал Володин. Он предложил заказчикам и руководству района поработать над ошибками.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил музыкально-эстетический лицей имени Шнитке в Энгельсе. https://t.co/13Oww678gT pic.twitter.com/EWGpCVOoZ0 — The Saratov Room (@TheSaratovRoom) 26 декабря 2018 г.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2019 году в области будут возводиться 70 объектов. Если на каждом из них сохранить 18 миллионов, можно улучшить качество этих строек.

Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других занятий.

Также Володин регулярно проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.

Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей можно будет уже в 2019-м.