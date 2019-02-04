Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками

Украинские "эксперты" продолжают веселить своими заявлениями о проблемах Крымского моста. Складывается впечатление, что у Незалежной больше нет других проблем, кроме как техническое состояние не принадлежащего ей сооружения.

На этот раз очередной знаток строительства мостов заявил, что переправа через Керченский пролив построена с нарушениями. Якобы строительство Крымского моста до сих пор сопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем и для российского бюджета.

Издание "Обозреватель" опубликовало документы и фото, которые якобы пересылались крымскими властями в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта. В них говорится о проблемах оползней на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту со стороны Керчи.

К письму приложены фотографии, но проверить их достоверность невозможно. Не исключено, что они сделаны вовсе не в Крыму или сфальсифицированы с помощью фотошопа. На фото изображена автомобильная дорога, по бокам которой видны оползни. Никакого намека, на то, что где-то рядом стоит Крымский мост, не наблюдается.

Украинские журналисты быстро нашли "эксперта", который согласился прокомментировать сомнительные документы и фотографии. Горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар стразу же нашел причину фейковых оползней – оказывается все происходит из-за того, что никто не проводил должных исследований перед строительством Крымского моста.





"Та сторона моста, которая идет на полуостров, насколько я помню – это оползневой склон, и он должен ползти, потому что на нем сосредоточили большие нагрузки. Если он уползет, то за ним поползет и дорога", – говорит "ученый", употребляя оборот "насколько я помню".

Еще этот так называемый эксперт с плохой памятью утверждает, что место для строительства Крымского моста выбрано неудачно с точки зрения геологии. И теперь, мост не только сползает в воду, но и якобы мешает проходу судов по Керченскому проливу.





"Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект расчески. Поток стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", – рассказал знаток морских течений Юрий Медовар.

Удивительно, но разного рода псевдоученые и эксперты вот уже несколько месяцев твердят о фатальных проблемах Крымского моста, который, по их словам, вот-вот разрушится. В конце 2018 года таким злопыхателям пришлось отвечать главе комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрию Гемпелю. Тогда он пригласил авторов мифов о переправе проехать по "проседающему" Крымскому мосту и самим убедиться, насколько он крепок.

Мост тем временем продолжает стоять. По нему уже проехали миллионы автомобилей. Летом он пользовался огромной популярностью у россиян, которые выбрали для отдыха Крым. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году.



