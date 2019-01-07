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Крымский мост признали бесполезным

Движение по Крымскому мосту было запущено в мае прошлого года. Фото: most.life
Украинцы предрекли Крыму печальное будущее. По их мнению, регион превратится в "серую зону" без нормальной экономики, банков и инвестиций. Эксперт Андрей Клименко уверен: полуострову не поможет даже Крымский мост.    
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Регион по-прежнему будет дотационным, а крупный бизнес продолжит обходить его стороной, уверен аналитик. На туризм властям полуострова рассчитывать тоже не стоит, заявил Клименко в интервью украинскому изданию "Апостроф". По его мнению, несмотря на запуск Крымского моста, люди будут выбирать другие направления для отдыха.  

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Крымский мост

Тем не менее, эксперт признал, что некоторый всплеск туристической активности на полуострове был. Клименко подчеркнул, что это было связано с открытием Крымского моста.    

По его словам, фиксировался рост количества въезжающих на 7-8%. Но многими из этих людей, уверен эксперт, двигало лишь любопытство: они хотели своими глазами увидеть мост через Керченский пролив.  

Постоянные читатели "Дни.ру" знают, что украинцы то и дело сочиняют байки про новенькую трассу. К раскрутке информационной истерии вокруг Крымского моста подключают даже астрологов.  

Один из них, Влад Росс, в комментарии изданию "Главред" назвал дату обрушения переправы. По его прогнозу, трасса продержится семь-девять лет. Если учесть, что Крымский мост построили в 2018 году, то по прогнозу Росса он рухнет в 2025-2027 годах.  

Напомним, автомобильная часть трассы через Керченский пролив была открыта в мае прошлого года президентом России Владимиром Путиным. Глава государства стал первым, кто проехал по новенькой дороге.  

Продолжается активное строительство железнодорожной части Крымского моста. Первые поезда пойдут по нему уже к концу текущего года. 

Автор: Иван Поляков7 января 2019, 17:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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