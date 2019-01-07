Крымский мост признали бесполезным
Регион по-прежнему будет дотационным, а крупный бизнес продолжит обходить его стороной, уверен аналитик. На туризм властям полуострова рассчитывать тоже не стоит, заявил Клименко в интервью украинскому изданию "Апостроф". По его мнению, несмотря на запуск Крымского моста, люди будут выбирать другие направления для отдыха.
Тем не менее, эксперт признал, что некоторый всплеск туристической активности на полуострове был. Клименко подчеркнул, что это было связано с открытием Крымского моста.
По его словам, фиксировался рост количества въезжающих на 7-8%. Но многими из этих людей, уверен эксперт, двигало лишь любопытство: они хотели своими глазами увидеть мост через Керченский пролив.
Постоянные читатели "Дни.ру" знают, что украинцы то и дело сочиняют байки про новенькую трассу. К раскрутке информационной истерии вокруг Крымского моста подключают даже астрологов.
Один из них, Влад Росс, в комментарии изданию "Главред" назвал дату обрушения переправы. По его прогнозу, трасса продержится семь-девять лет. Если учесть, что Крымский мост построили в 2018 году, то по прогнозу Росса он рухнет в 2025-2027 годах.
Напомним, автомобильная часть трассы через Керченский пролив была открыта в мае прошлого года президентом России Владимиром Путиным. Глава государства стал первым, кто проехал по новенькой дороге.
Продолжается активное строительство железнодорожной части Крымского моста. Первые поезда пойдут по нему уже к концу текущего года.
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