На опустевшем Крымском мосту случилось страшное
На полуострове сейчас непогода: сильный ветер, дожди со снегом. Из-за шторма под Крымским мостом остановилось судоходство, пишет на своей странице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.
Судя по времени публикации, у переправы комментатор была буквально на днях. Мало того, что судоходства у Крымского моста нет, так еще и автомобилей на трассе почему-то нет, утверждает пользователь.
Пытаясь понять причину отсутствия машин на Крымском мосту, блогер делает сомнительное предположение. "Сдуло, наверное", – написала пользователь. Ранее она уже оставляла на своей странице негативные комментарии о переправе.
Вчерашний мост— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
Судоходства нет,штормит
Но на авто не видно.Сдуло,наверноеhttps://t.co/QyHLFp2Dgi
Сие сооружение кроме попила денег и блокировки судоходства в протоке взагалі ще для чогосьє є?— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.
фотке дней несколько,новогодние,так сказать pic.twitter.com/G5Jk16D1zr
Другой украинский блогер, Лариса Волошина, тоже не прочь попиариться на информационной шумихе вокруг трассы. Опоры Крымского моста деформированы, утверждает она. По словам блогера, проблемы обнаружили российские и израильские ученые.
Сомнительными заявлениями о переправе отмечаются и официальные лица Незалежной. Так, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал Крымский мост "бутафорским и пропагандистским проектом" и усомнился в способности его конструкций выдержать сильное землетрясение.
Автомобильная часть переправы была открыта президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Спустя несколько месяцев было запущено движение большегрузного транспорта. С того момента по Крымскому мосту проехали почти четыре миллиона автомобилей.
В скором времени будет открыта железнодорожная часть переправы. Планируется, что первые поезда по Крымскому мосту проедут до конца 2019 года.
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