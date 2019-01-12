На опустевшем Крымском мосту случилось страшное

Украинские блогеры каждый день публикуют сообщения о проблемах с трассой через Керченский пролив. Ранее они уже заявляли об опустевшем Крымском мосте, а теперь утверждают, что машины на переправе сдуло ветром. Шутят, наверное, но зная об их ненависть к России, не исключено, что украинцы говорят на полном серьезе.



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