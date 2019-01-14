Люди отказываются ездить по Крымскому мосту

Украинские власти под видом демократических преобразований построили в стране настоящую диктатуру. Свобода слова ущемляется, а несогласных ждут пытки и тюремная камера. Дошло до того, что наказать украинцев могут за пребывание на Крымском мосту.



О вопиющем беспределе рассказали в Сети. Пользователь с ником Константин Симонов на своей странице в Twitter написал, что разговаривал с приятелем, который заявил, что Служба безопасности Украины берет под колпак тех граждан страны, кто проехал по Крымскому мосту.

По словам комментатора, проехавших по трассе через Керченский пролив клеймят как неблагонадежных. "Из-за этого украинцы отказываются от поездок по переправе – жизнь дороже", – добавил Симонов.

Однако пугают угрозы спецслужб и предостережения властей далеко не всех украинцев. За восемь месяцев с момента открытия Крымского моста по нему проехали более 3,5 миллиона человек. Сколько из них украинцев – точно не известно, но знающие люди утверждают, что немало.

Говорил со знакомым с Украины. Приятель поведал, что СБУ берет под особый контроль тех украинцев, кто проехал по Крымскому мосту и рассказал об этом в соцсетях. Таких клеймят как "неблагонадежных". Из-за этого украинцы отказываются от поездок по переправе - жизнь дороже. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 13 января 2019 г.

В инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что только в декабре на переправе побывало 225 тысяч транспортных средств. Три четверти трафика составляют легковые автомобили, остальное – грузовой транспорт.





Среднесуточное количество автомобилей на переправе – около 15 тысяч. Эта цифра превзошла ожидания: предполагалось, что в среднем в сутки по Крымскому мосту будут проезжать 12-13 тысяч человек.

Наибольшее количество автомобилей по трассе через Керченский пролив проехало 12 августа – 33 359 транспортных средств. Минимум трафика зафиксирован в субботу, 1 декабря. В первый зимний день на трассе побывало чуть больше шести тысяч автомобилей в разные стороны.





И пока одни украинцы боятся, а другие все же ездят, третьи день за днем выдумывают нелепые басни про Крымский мост. Пользователь RoksolanaToday&Крым утверждает, что переправа опустела. Блогер Лариса Волошина пошла еще дальше: по ее словам, опоры трассы деформированы.

Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой в середине мая прошлого года была открыта автомобильная часть. К концу этого года ожидается запуск железной дороги.