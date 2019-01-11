Деформированный Крымский мост движется в разные стороны
Чиновник назвал сооружение "бутафорским пропагандистским проектом". Он усомнился в способности Крымского моста выдержать землетрясение. "На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется", – заявил министр в эфире ObozTV.
Одни конструкции переправы через Керченский пролив проседают, другие поднимаются, заявил Черныш. Он объяснил это сложной геологией под мостом, а также особенностями конструкции. "За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны", – заявил министр.
По его словам, проблемы есть и со строительством подъездов к Крымскому мосту. В пример он привел тоннель в поселке Октябрьский недалеко от Керчи: когда объект начали строить, случился сдвиг грунта.
Не учли при проектировке переправы и переток воды из Азовского моря в Черное, из-за которого у опор моста образуются дополнительные иловые отложения. Это может серьезно затруднить судоходство под Крымским мостом, полагает украинский чиновник.
Блогер из Незалежной Лариса Волошина пошла еще дальше. Она заявила об обнаружении российскими и израильскими учеными деформации опор Крымского моста. Впрочем, до обрушения переправы еще далеко, уверяет Волошина.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было открыто в середине мая прошлого года президентом России Владимиром Путиным. С того момента по трассе проехали более 3,5 миллиона транспортных средств в обе стороны. Осенью 2018 года было запущено движение большегрузных машин.
На втором этапе будет открыта железнодорожная часть Крымского моста. По планам строители завершат ее возведение к концу этого года. Поезда свяжут полуостров с другими регионами страны.
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