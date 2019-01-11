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Деформированный Крымский мост движется в разные стороны

Украинцы не могут смириться с существованием Крымского моста. Фото: most.life/multimedia
Переправа через Керченский пролив очень раздражает украинцев. Ни дня не обходится без очередной байки от выдумщиков из Незалежной. Зачастую откровенный бред озвучивают даже представители политической элиты страны. До этого глупости про Крымский мост пересказывал министр инфраструктуры Владимир Омелян, а на сей раз отличился глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.  
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Чиновник назвал сооружение "бутафорским пропагандистским проектом". Он усомнился в способности Крымского моста выдержать землетрясение. "На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется", – заявил министр в эфире ObozTV. 

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Одни конструкции переправы через Керченский пролив проседают, другие поднимаются, заявил Черныш. Он объяснил это сложной геологией под мостом, а также особенностями конструкции. "За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны", – заявил министр.  

По его словам, проблемы есть и со строительством подъездов к Крымскому мосту. В пример он привел тоннель в поселке Октябрьский недалеко от Керчи: когда объект начали строить, случился сдвиг грунта.  

В украинских СМИ распространяются заявления о проседании Крымского моста. Фото: most.life/multimedia

Не учли при проектировке переправы и переток воды из Азовского моря в Черное, из-за которого у опор моста образуются дополнительные иловые отложения. Это может серьезно затруднить судоходство под Крымским мостом, полагает украинский чиновник.  

Блогер из Незалежной Лариса Волошина пошла еще дальше. Она заявила об обнаружении российскими и израильскими учеными деформации опор Крымского моста. Впрочем, до обрушения переправы еще далеко, уверяет Волошина.

Продолжается возведение железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life/multimedia

Движение автомобилей по Крымскому мосту было открыто в середине мая прошлого года президентом России Владимиром Путиным. С того момента по трассе проехали более 3,5 миллиона транспортных средств в обе стороны. Осенью 2018 года было запущено движение большегрузных машин.  

На втором этапе будет открыта железнодорожная часть Крымского моста. По планам строители завершат ее возведение к концу этого года. Поезда свяжут полуостров с другими регионами страны.


Автор: Иван Поляков11 января 2019, 17:32
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