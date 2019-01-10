На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
Но есть на Украине и те, кто призывает не спешить. Политолог Виктор Глеба уверен, что Киев рано или поздно вернет Крым, но отбирать у России переправу через Керченский пролив сразу после этого не нужно.
В эфире телеканала ObozTV он заявил, что Украина возьмет под полный контроль Крымский мост только в случае уничтожения России. "Крым – наш, но мост-то нет. Когда мы захватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем – вот тогда все будет наше", – сказал политолог.
По его словам, в случае возвращения полуострова Украина с юридической точки зрения может рассчитывать лишь на часть Крымского моста от Керчи до острова Тузла.
В конце ноября несколько украинских кораблей пытались прорваться из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда ВМС Незалежной остановились в непосредственной близости от Крымского моста, но позже были задержаны пограничной охраной ФСБ.
Горький урок ничему не научил руководство страны. В Киеве заявили, что продолжат пользоваться портами на Азовском море и будут и дальше отправлять корабли через пролив. В Москве не исключили очередных провокаций у Крымского моста.
Пристально за трассой через Керченский пролив наблюдают и США. Прошлой осенью вокруг Крымского моста отмечалась подозрительная активность американских самолетов-разведчиков.
Автомобильное движение по переправе было открыто в середине мая прошлого года. Первым трассу испытал президент России Владимир Путин. С того момента в обе стороны по Крымскому мосту проехали 3,5 миллиона транспортных средств.
Сейчас продолжается строительство железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Ее возведение закончится в конце этого года.
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