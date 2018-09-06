В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге

В городе Салавате восьмилетний ребенок во время катания на картинге не справился с управлением транспортным средством. Он врезался в ограждение, в результате чего был травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

Жизни ребенка ничто не угрожает. По данному факту была организована проверка качества оказания услуг. Более того, назначена судебно–медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью мальчика, передает ToDay News Ufa.