Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки

В Вологодской области мужчина и его четырехлетняя дочь утонули во время рыбалки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Лодка, в которой находились на рыбалке 32-летний мужчина и его четырехлетняя дочь, перевернулась на реке. Свидетельницей ЧП стала супруга мужчины, которая с берега увидела произошедшее. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. По предварительным данным, мужчина управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения, передает FlashNord.