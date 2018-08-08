Осиный улей навел шороху в Тюмени

На улице Геологоразведчиков в Тюмени в рамках благоустройства территории было решено спилить сразу 36 черемух, на одной из которых находился осиный улей. Рабочие свалили дерево возле одного из домов, и теперь осы докучают местным жителям, пишет nashgorod.ru.
Коммунальщики убирать улей не спешат. По факту многочисленных жалоб проводится проверка.
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