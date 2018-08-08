Осиный улей навел шороху в Тюмени

На улице Геологоразведчиков в Тюмени в рамках благоустройства территории было решено спилить сразу 36 черемух, на одной из которых находился осиный улей. Рабочие свалили дерево возле одного из домов, и теперь осы докучают местным жителям, пишет nashgorod.ru.

Коммунальщики убирать улей не спешат. По факту многочисленных жалоб проводится проверка.