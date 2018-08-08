70-летняя пациентка ползла на 3-й этаж больницы из-за сломанного лифта

В Мордовии 70-летняя женщина со сломанной ногой была вынуждена ползти на третий этаж поликлиники. Обреченной на муки пенсионерка оказалась из-за неработающего лифта, сообщает inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как рассказала заведующая поликлиникой, подъемный механизм сломался за день до инцидента. Однако лифт не починили и спустя сутки.