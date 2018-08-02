Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем

С момента открытия красавца Крымского моста прошло почти три месяца, а для наших "небратьев" с Украины и их западных кураторов он по-прежнему как кость в горле. Каких только небылиц про него не сочиняют: то мост просел, пошатнулся, раскололся, а потом и вовсе начал отходить от полуострова, дрейфуя в сторону "ридной неньки". Большинство людей уже давно не принимают всерьез все эти пропагандистские нелепицы, смеются и иронизируют над ними.



Пока некоторые наши юго-западные соседи продолжают захлебываться в собственной желчи, трафик по Крымскому мосту продолжает расти. В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" в среду, 1 августа, заявили о росте количества машин на путепроводе на 60%.

В прошлом месяце по мосту проехали почти 800 тысяч автомобилей, что на 340 тысяч больше, чем в июне. Рекорд трафика пришелся на 15 июля – 31,5 тысячи машин. В целом же, с момента открытия трассы, количество транспортных средств, проехавших по путепроводу, приблизилось к полутора миллионам.

Активный транспортный поток по мосту постоянно вызывает приступы дикой истерики у некоторых особо одаренных представителей украинского социума. Местная пресса, и без того периодически сочиняющая откровенные фейки о России, не отказывает себе в удовольствии разродиться нелепыми байками о новой трассе. Одни утверждают, что мост долго не простоит и разрушится уже чуть ли не этой зимой, в нездоровых фантазиях других он уже начал отходить от берега, а третьи уверяют, что путепровод шатается и того гляди треснет пополам.

Периодически в украинских СМИ звучат голоса всевозможных "специалистов", подогревающих эти нелепицы своим "экспертным мнением". "У них (России. – Прим. ред.) нет технологий, которые позволяли бы забивать сваи на достаточную глубину", – говорил еще в начале строительства моста политтехнолог Тарас Березовец.

Впрочем, в мае даже самым преданным представителям "секты" неверующих в строительство моста стало ясно, что новая трасса – это не декорации "Мосфильма" и не сказки "кремлевской пропаганды", а объективная реальность, с которой придется считаться. А раз так, то старую, затертую до дыр пластинку придется сменить.

И они сменили. По словам 65-летнего украинского драматурга, Крымский мост непременно рухнет, и день, когда это произойдет, станет праздником национального единства.

В России же подобные заявления уже не вызывают ничего, кроме смеха. "Увидел в украинских СМИ новость, что Крымский мост не выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется, и начинает отходить от берега. Ничего страшного. Есть скотч и суперклей. Все равно ж "Мосфильм", – написал в Twitter пользователь с ником Голос Мордора.

Увидел в украинских СМИ новость, что крымский мост не выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется и начинает отходить от берега. Ничего страшного. Есть скотч и суперклей. Всё равно ж Мосфильм. — Голос Мордора (@spacelordrock) 26 июля 2018 г.

В комментариях шутят: "Скотч – как вариант. А если у вас что-то не держится на скотче, значит, вы используете мало скотча", - написал пользователь Коновалов С.В. В свою очередь @nadezhda_r посоветовала залатать "треснувший" мост с помощью клея. "Лучше ПВА еще ничего не придумали", – отметила она.

А чтобы "трясущийся и шатающийся" путепровод гарантированно устоял, комментатор Дмитрий-Держитесь предлагает использовать синюю изоленту. "И лет сто простоит без проблем. А через сто лет надо будет просто обновить изоленту для продления срока службы", – пошутил пользователь Twitter.

Красавец-мост не дает покоя и странам Запада, курирующим нынешние украинские власти. На днях Европейский союз объявил о введении санкций против организаций, которые занимались строительством объекта через Керченский пролив. В их числе – ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других. Впрочем, никакого влияния на реализуемые на полуострове проекты очередное проявление санкционной войны оказать не сможет, заявили в инфоцентре "Крымский мост".

Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших сооружений подобного рода в Европе. Его строительство началось после исторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Первые автомобили по мосту поехали в мае этого года, когда его торжественно открыл президент Владимир Путин.

На этом реализация мегапроекта не закончена. Строители продолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что она будет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.