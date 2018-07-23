Крымский мост превратил жизнь россиян в ад

После открытия Крымского моста республика стала точкой притяжения россиян: сюда едут отдохнуть, посмотреть достопримечательности, да и просто с ветерком прокатиться по новенькому мосту и ощутить гордость за страну. Но все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах.

Это лето стало первым в Крыму после открытия моста, десятки тысяч россиян на своих личных автомобилях едут сюда каждый день. Дороги не выдерживают, в республике образуются многокилометровые пробки из-за наплыва туристов.

Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии – стоять там на жаре в заторе приходится около 20 километров, причем пробка собирается в оба конца.

А что делать? Дорожники говорят, что пока не достроят трассу "Таврида", пробки не исчезнут. Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре запланированные полосы – в 2020-м.





Конечно, надо признать, что стояние в пробках на 30-градусной жаре вместо купания в море – развлечение сомнительное. Но можно предположить, что в наш век высоких технологий подавляющее большинство отдыхающих перед поездкой в Крым изучает дорожно-транспортную обстановку там.

А значит, автотуристы примерно предполагают, сколько времени они проведут в раскаленном автомобиле по дороге к заветному пляжу.





Но вот чего точно не ожидают отдыхающие на подъезде к Крымскому мосту, так это полное отсутствие на трассе кафе, заправок, отелей и дорожной инфраструктуры. Доходит до того, что людям негде сходить в туалет.

В соцсетях отдыхающие советуют водителям заправляться до полного бака в Краснодаре и брать со собой как минимум одну канистру.

Туристы столкнулись с отсутствием туалетов, придорожных кафе, отелей и нехваткой заправок. В выходные на подъезде к Крымскому мосту образовались пробки. Приезжих возмутили плохие дороги, грязные пляжи и высокие цены в #Крым.

Подробнее: https://t.co/VYZn1U4Yyq#Крымскиймост pic.twitter.com/CmkdcvLJ0u — Кавказский Узел (@caucasianknot) 14 июня 2018 г.

Цена на бензин в Крыму выше, чем в средней полосе России. Стоимость АИ–98 превышает 55 рублей, АИ–95 – 49 рублей. При этом бензин не очень хорошего качества, утверждают водители.

Но и это еще не все. Приезжих возмущают грязные пляжи и высокие цены в Крыму. Это, конечно, встречается не везде, но в целом сервис в республике пока не дотягивает до того же Сочи. Хотя цены неуклонно стремятся к сочинским.





Многие туристы говорят, что лучше лететь в Крым на самолете, чем ехать туда на своем автомобиле. Пусть это выйдет дороже, но зато не придется терять время и нервы в пробках.

Пока же примерно туристов отправляется в Крым на машине только из-за того, что им очень хочется проехать по новому мосту. И их понять можно: его открытие наполняет чувством гордости многих россиян, а когда ты с ветерком прокатился по этому гиганту, то еще долго будешь пребывать в восторженном настроении.





Только вот испортиться оно может уже через несколько часов, а то и минут после съезда с Крымского моста. Происходит это обычно в тот момент, когда автолюбители и их пассажиры попадают в первую крымскую пробку.