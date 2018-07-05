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Регионы

"ЕР" поддержит граждан предпенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
"Единая Россия" уделит особое внимание проблеме занятости граждан в предпенсионном возрасте. По словам первого замруководителя думской фракции единороссов по законопроектной деятельности Андрея Исаева, партийцы соберут предложения из регионов, чтобы учесть все аспекты, связанные с предстоящей пенсионной реформой.
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Выступая с трибуны нижней палаты, законодатель отметил, что предложенная правительством концепция реформирования пенсионного законодательства вызвала беспокойство у граждан. "Больше всего сегодня людей волнует проблема занятости в предпенсионном возрасте. И мы намерены сосредоточиться на решении этого вопроса", – сказал Исаев.

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Законодатель напомнил, что на заседании Совета руководителей фракций "ЕР" глава кабмина Дмитрий Медведев поручил министерству финансов и минтруда разработать программу мер по помощи гражданам предпенсионного возраста с трудоустройством, по их переобучению и материальной поддержке. "Эти решения мы будем принимать в пакете с пенсионным законом, что крайне важно. Эту работу мы намерены продолжить, мы собираем и предложения наших коллег из регионов для того, чтобы учесть все аспекты и найти решение проблемы", – подчеркнул Исаев.

Он подчеркнул, что количество пенсионеров в стране увеличивается. Так, в 1941 году, напомнил депутат, в СССР было 200 миллионов граждан, из которых пенсионерами были четыре миллиона. В 1956 году их было уже 18 миллионов. "Сегодня в Российской Федерации – 146 миллионов граждан и 46,5 миллиона пенсионеров. Эта тенденция будет только углубляться", – заявил парламентарий.

Андрей Исаев. Фото: duma.gov.ru

Сейчас, отметил единоросс, на пенсию выходит поколение 1950-1960-х годов, когда в стране был отмечен всплеск рождаемости. Основное же трудовое бремя ложится на тех, кто был рожден уже после распада Советского Союза, когда демографическая ситуация резко обострилась, подчеркнул Исаев. Он отметил, что аналогичные процессы имели место во всех бывших советских республиках. "Поэтому они уже приняли решение о повышении пенсионного возраста, и поэтому нам не приходится рассчитывать на приток трудовых мигрантов, которые исправят ситуацию", – добавил он.

По словам Исаева, ожидаемый период получения пенсии в сегодняшней России составляет 26,5 лет для женщин и 17,5 – для мужчин. Законодатель подчеркнул, ссылаясь на прогноз Росстата, что в 2030 году с новым пенсионным возрастом он будет составлять 24,5 года для женщин и 15,5 лет для мужчин. "Это пессимистический прогноз, потому что он не может учесть тех достижений медицины, которые произойдут за 10 лет переходного периода", - резюмировал парламентарий.

Напомним, о предстоящей пенсионной реформе в правительстве России объявили в середине прошлого месяца. Она предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин на пять лет (до 65), а для женщин – на восемь (до 63 лет). Единороссы выступили с предложением провести широкое обсуждение этого вопроса на местах, чтобы выдвинутые в регионах предложения были учтены в итоговой концепции реформы.

Автор: Иван Поляков5 июля 2018, 17:45

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