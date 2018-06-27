Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
По словам политолога, в обсуждении этого вопроса дискуссия
приветствуется, и ее инициатором стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В то же время, считает Дмитрий Орлов, при обсуждении необходимо соблюдать
определенные рамки: не должно быть агрессии, антиправительственной позиции, с
которым партия "действует солидарно".
"Грань между обсуждением и неадекватным позиционированием предельно ясна, подчеркнул эксперт. – Руководитель ярославского отделения эту грань преступил и, думаю, знал, на что идет". Он напомнил, что в вопросе реализации пенсионной реформы есть подход, который выработало руководство "Единой России".
Это подход состоит из двух компонентов, пояснил политолог. "С одной стороны, это поддержка инициатив правительства, с другой – детальное обсуждение конкретных параметров", – рассказал он.
По словам Дмитрия Орлова, в регионах и различных партсообществах активно ведется обсуждение параметров будущих преобразований. "Никто ее не сдерживает, не подавляет, высказываются различные мнения, – подчеркнул аналитик. – Но какая-то агрессия, выступление с позицией, которая принципиально расходится с позицией аартии, нарушает не только партийную дисциплину, но и партийную самоидентификацию".
Напомним, по данным ТАСС, на заседании президиума генсовета "ЕР" была принята отставка секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого, который возглавляет региональный парламент. Такое решение было принято из-за несоблюдения партийных решений.
Накануне Ярославская облдума не стала направлять в Госдуму официальный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Вместо этого на имя спикера нижней палаты парламента было направлено письмо с просьбой тщательно проработать этот вопрос.
На прошлой неделе секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что среди членов "ЕР" не должно быть противоречий в вопросе изменения возраста выхода на пенсию. Линию поведения Боровицкого президиум счел недопустимым несоблюдением внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции единороссов.
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