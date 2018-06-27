Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется

Россия на ЧМ-2018 Умер поэт Дементьев Пенсионная реформа Расписание матчей ЧМ-2018 Главные события столицы

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Среда 27 июня
Лента новостей
21:59
Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини
21:47
Трамп объявил о встрече с Путиным
20:58
Соловьев в пух и прах разнес украинского провокатора во время эфира
20:42
Болельщики в ужасе из-за 40-градусной жары в Волгограде
20:33
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
20:27
Губерниев поиздевался над горем Германии
20:23
Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
20:06
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта
19:50
Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"
19:03
Отец Майкла Джексона умер от рака
18:59
Цена на новый iPhone шокировала россиян
18:58
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
18:23
Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил
18:18
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
17:55
В Москве горит ТЦ "Атриум"
17:51
Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
17:50
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
16:56
Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа
16:47
"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар
16:44
В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку
16:43
Рецепт баранины с сухофруктами
16:22
Сын Жириновского о безнадежном Родченкове: "Собаке – собачья смерть"
16:11
Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы
16:09
Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении
16:06
Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера в психушке
16:02
17-летнюю жительницу Башкирии изнасиловал взрослый мужчина
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:52
Как вычислить лгуна
15:50
Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:36
Россиян ждут проблемы с деньгами
15:33
Домашним животным разрешат путешествовать по России самостоятельно
15:31
"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:29
Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
15:03
Украина отбомбилась на границе с Крымом
15:00
Толстая модель взбудоражила "голым" фото
14:56
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:31
Миру угрожает разрушительная война из космоса
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
14:10
ЧМ-2018 оставил женщин без секса
13:58
В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X
13:53
Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:22
Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
13:16
Как правильно закрутить чалму
13:12
Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры
12:56
Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
12:55
Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с лидером профсоюзов
12:47
Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
12:38
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
12:26
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
12:21
Знаменитую актрису затравили за веселье на кладбище
11:58
Укравший полмиллиона финансовый директор потратил деньги на котиков
11:51
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
11:39
Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной
11:37
"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону
11:22
Откровенный танец болельщицы возмутил мир
11:16
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
11:03
Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
11:03
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
11:01
Откуда берутся морщины
10:33
США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран
10:29
Найдена новая причина рака груди
10:22
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
09:56
Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением о разводе
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:14
Террористу Сенцову передавали бомбы для атак на Крым
09:13
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
09:11
Названы шансы россиян дожить до пенсии
08:44
"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России
08:35
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
08:27
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
21:52
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
21:52
Крымский мост опасен для жизни
21:44
Проклова издевается над выставленным на улицу мужем
21:39
Антипригарная посуда признана возбудителем агрессивного рака
21:10
Подмосковью угрожают пожары
21:02
Отец Меган Маркл возмущен поведением Елизаветы II
20:58
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
20:34
У народа случился припадок из-за "голых" снимков 51-летней певицы
20:18
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
20:05
"Молодой ботаник-мизантроп": стал известен разработчик пенсионной реформы
19:49
Использование iPad признали разрушительным для здорового сна
19:46
Наталья Рудова предъявила Егору Криду подросший живот
19:41
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
19:39
Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым
19:11
Сборная Перу хлопнула дверью на ЧМ-2018
19:07
Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Регионы

Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется

Дмитрий Орлов. Кадр youtube.com
"Единая Россия" не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения "ЕР" Михаила Боровицкого. 
прочитано 515 раз

По словам политолога, в обсуждении этого вопроса дискуссия приветствуется, и ее инициатором стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В то же время, считает Дмитрий Орлов, при обсуждении необходимо соблюдать определенные рамки: не должно быть агрессии, антиправительственной позиции, с которым партия "действует солидарно".

ПО ТЕМЕ

Глава ярославских единороссов ушел со своего поста

"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью

"ЕР" запускает конкурс социальных проектов

"Грань между обсуждением и неадекватным позиционированием предельно ясна, подчеркнул эксперт. – Руководитель ярославского отделения эту грань преступил и, думаю, знал, на что идет". Он напомнил, что в вопросе реализации пенсионной реформы есть подход, который выработало  руководство "Единой России".

Это подход состоит из двух компонентов, пояснил политолог. "С одной стороны, это поддержка инициатив правительства, с другой – детальное обсуждение конкретных параметров", – рассказал он.

По словам Дмитрия Орлова, в регионах и различных партсообществах активно ведется обсуждение параметров будущих преобразований. "Никто ее не сдерживает, не подавляет, высказываются различные мнения, – подчеркнул аналитик. – Но какая-то агрессия, выступление с позицией, которая принципиально расходится с позицией аартии, нарушает не только партийную дисциплину, но и партийную самоидентификацию".

Напомним, по данным ТАСС, на заседании президиума генсовета "ЕР" была принята отставка секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого, который возглавляет региональный парламент. Такое решение было принято из-за несоблюдения партийных решений.

Накануне Ярославская облдума не стала направлять в Госдуму официальный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Вместо этого на имя спикера нижней палаты парламента было направлено письмо с просьбой тщательно проработать этот вопрос.

На прошлой неделе секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что среди членов "ЕР" не должно быть противоречий в вопросе изменения возраста выхода на пенсию. Линию поведения Боровицкого президиум счел недопустимым несоблюдением внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции единороссов.

Автор: Денис Попов27 июня 2018, 22:03

комментарии

Политика

Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
Украина отбомбилась на границе с Крымом
Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Собчак заклевали за издевательства над сыном
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой

В семье поэта разыгралась трагедия
Шоу-бизнес

Проклова издевается над выставленным на улицу мужем

Актриса устала от мужа-изменника
Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

Продюсер сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар

Прославленный спортсмен дал откровенное интервью

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Губерниев поиздевался над горем Германии
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
ЧМ-2018 оставил женщин без секса

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru