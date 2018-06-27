Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется

"Единая Россия" не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения "ЕР" Михаила Боровицкого.



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