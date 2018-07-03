В России изменится система судопроизводства

В Госдуму внесены поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.

Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В феврале 2018 года законопроект был внесен Верховным судом и принят Госдумой в первом чтении. Документ предлагает создание обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия, порядок образования и деятельность.

Всего предлагается создать пять апелляционных и девять кассационных судов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, в составе которых будут несколько регионов.





Как сообщил Вячеслав Володин, при реализации закона будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. В свою очередь, Павел Крашенинников рассказал, что внесенное предложение было выработано после согласований с Верховным судом, правительством и администрацией президента.

Крашенинников также напомнил, что предлагаемые изменения продолжают судебную реформу, которая проводится с 90-х годов. Разделение судебных инстанций – апелляционной и кассационной, и выделение в отдельные экстерриториальные суды – это, по его словам – важные, системные изменения.

"Подобную реформу мы уже проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции", – сказал глава думского комитета.

Это позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.

Первый кассационный суд предлагается разместить в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Апелляционные суды появятся, в частности, в Калуге, Сочи и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта на территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.





Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа.