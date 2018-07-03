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В России изменится система судопроизводства

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Госдуму внесены поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.
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Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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В феврале 2018 года законопроект был внесен Верховным судом и принят Госдумой в первом чтении. Документ предлагает создание обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия, порядок образования и деятельность.

Всего предлагается создать пять  апелляционных и девять  кассационных судов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, в составе которых будут несколько регионов.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Как сообщил Вячеслав Володин, при реализации закона будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. В свою очередь, Павел Крашенинников рассказал, что внесенное предложение было выработано после согласований с Верховным судом, правительством и администрацией президента.

Крашенинников также напомнил, что предлагаемые изменения продолжают судебную реформу, которая проводится с 90-х годов. Разделение судебных инстанций – апелляционной и кассационной, и выделение в отдельные экстерриториальные суды – это, по его словам – важные, системные изменения.

"Подобную реформу мы уже проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции", – сказал глава думского комитета.

Это позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.

Первый кассационный суд предлагается разместить в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Апелляционные суды появятся, в частности, в Калуге, Сочи и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта на территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Павел Крашенинников. Фото: er-duma.ru

Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа.
Автор: Александр Комаров3 июля 2018, 15:59

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