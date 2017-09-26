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Общество

Верховные суды России и Китая укрепили дружбу

Фото: Dni.Ru
В Пекине 26 сентября 2017 года завершил свою работу форум стран Шелкового пути, посвященный вопросам международного судебного сотрудничества. Укреплению дружбы Москвы и Пекина способствовало участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.
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В рамках своего выступления Лебедев отметил, что на форуме обсуждались актуальные проблемы по широкому кругу вопросов, имеющих принципиальное значение для успешной интеграции экономических процессов в странах, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. По мнению руководителя ведомства, участники форума определили принципиальные позиции и подходы по развитию международного судебного сотрудничества на основе верховенства права посредством обеспечения открытости и прозрачности правосудия.

"Развитие в течение двух десятилетий в Верховном Суде России информационных технологий и принятая в настоящее время нормативно-правовая база об электронном правосудии позволили сделать значительный шаг в этом направлении, обеспечив право каждого на судебную защиту более эффективной и оперативной процедурой судопроизводства", – заявил глава Верховного суда России. Он также отметил инициативу и опыт китайских коллег по разработке единой международной правовой платформы Faxin. 

В своем выступлении Лебедев остановился и на том, что единообразная и предсказуемая судебная практика является одной из важных гарантий в развитии инвестиционного климата, в связи с чем тема гармонизации законодательств стран, участниц Форума, в предпринимательской сфере также обогатила повестку дня, ее обсуждение, безусловно, будет способствовать защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Подобное взаимодействие Верховный Суд России развивает в государственных программах Азиатско-Тихоокеанского региона и стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, уверен руководитель ведомства. Кроме того, по словам Лебедева, значительный интерес представляют и предложения, направленные на создание эффективных мер разрешения трансграничных споров и противодействия международной организованной преступности.

Завершая выступление, председатель Верховного суда России выразил благодарность организаторам форума и лично председателю Верховного Народного Суда Китайской Народной Республики Чжоу Цяню за предоставленную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам развития правосудия: "наше дальнейшее взаимодействие, безусловно, будет способствовать укреплению доверия, добрососедских отношений в целях обогащения судебных систем стран".

Представитель Китая заявил, что состоявшийся видеомост является началом большой работы, это важный канал общения. "Мы надеемся, что в дальнейшем сможем использовать данный механизм видеомостов для укрепления нашего взаимодействия", – подчеркнул он.  

Добавим, что в ходе работы форума делегаты обсуждали темы, посвященные вопросам верховенства права и судебной реформе; верховенства права в общественном сознании и прозрачной работы судов; гармонизации законодательства различных стран в предпринимательской сфере; создания механизмов разрешения трансграничных споров; укрепления международной помощи при разрешении дел судами. Также состоялся запуск международной версии правовой платформы Faxin: она представляет собой базу в вопросах международного сотрудничества и подготовки судей из стран Шелкового пути (стран Центральной и Западной Азии). Данный международный институт правовых исследований является инициативой китайской стороны, его планируется разместить в провинции Ганьсу КНР.

Автор: Евгений Мышко26 сентября 2017, 17:38

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