Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России.

На встречу соберутся представители российского экспертного сообщества, представители МВД, Генеральной прокуратуры, депутаты Федерального Собрания. Они обсудят проект нового федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", который сейчас проходит первое чтение в Госдуме.



Документ призван снизить коррупционную составляющую в экспертном деле, а также улучшить качество следствия и судопроизводства путем сертификации профессиональных экспертов, а также лицензирования их деятельности Министерством юстиции. Экспертное сообщество в нашей стране насчитывает несколько тысяч человек, на постоянной основе занимающихся экспертизой для судебной системы.

Кроме государственных экспертов в системе МВД, Минюста, Минобороны и в других федеральных структурах, существуют многочисленные негосударственные экспертные учреждения, которыми выполняется более половины назначаемых судом экспертиз. По ныне действующему закону негосударственные эксперты подтверждают свою компетентность лишь на условиях добровольности.

Новый законопроект влечет за собой изменения, которые в первую очередь отразятся на усовершенствовании деятельности негосударственных экспертных учреждений, поэтому задачами предстоящего обсуждения будет объединение экспертного сообщества, выработка общей позиции по ключевым тезисам нового закона. В том числе, разработка алгоритма процедуры валидации, то есть проверки применяемой экспертами методики исследования на ее объективность и научность.

Отдельной темой для обсуждения станет процедура лицензирования. Проект нового закона предлагает, начиная с 1 января 2018 года, обязать все негосударственные судебно-экспертные организации проходить раз в пять лет лицензирование в Минюсте. Процедура лицензирования будет подразумевать наличие не только офиса, но и соответствующих помещений (лабораторий), где могли бы проводиться исследования и испытания.

Напомним, законопроект № 306504-6 "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" был внесен в Думу еще в 2013 году. Ныне действующий ключевой законодательный акт о судебной экспертизе, по мнению большинства представителей экспертного сообщества, устарел и не отвечает не только изменившимся экономическим условиям, но и исполнению международных соглашений в рамках взаимодействия судебных органов власти.

Со стороны экспертного сообщества в заседании Круглого стола примут участие: Светлана Смирнова – директор Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, Елена Россинская – директор Института судебных экспертиз Московского государственного университета имени Кутафина, Сергей Киселев – генеральный директор "Палаты судебных экспертов", Павел Чуванов – начальник отдела судебных экспертиз "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты, Надежда Майлис –профессор кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД имени Кикотя и другие.