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Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку

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В Казани поймали 31-летнего любителя есть на халяву. Мужчина десятки раз сбегал из кафе, не рассчитавшись по счету, и накопил административных штрафов на 400 тысяч рублей, передает inkazan.ru.

Каждый раз покидая заведение после неоплаченного обеда, житель Казани привлекался к ответственности в соответствии с Административным кодексом. Так, к концу 2017 года у него накопилось более 30 непогашенных штрафов. В результате злоумышленника задержали, а суд постановил арестовать его на 15 суток.


6 июня 2018, 19:00

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