Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку

В Казани поймали 31-летнего любителя есть на халяву. Мужчина десятки раз сбегал из кафе, не рассчитавшись по счету, и накопил административных штрафов на 400 тысяч рублей, передает inkazan.ru.
Каждый раз покидая заведение после неоплаченного обеда, житель Казани привлекался к ответственности в соответствии с Административным кодексом. Так, к концу 2017 года у него накопилось более 30 непогашенных штрафов. В результате злоумышленника задержали, а суд постановил арестовать его на 15 суток.
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