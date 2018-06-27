Глава ярославских единороссов со скандалом ушел с поста

Президиум генсовета "Единой России" принял отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого. Причина такого решения – "несоблюдение внутрипартийных решений".

Как рассказал источник в партии, "президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии". По данным собеседника, который сослался на секретаря генсовета Андрея Турчака, "партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей".



"Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, затем обсуждение с гражданами и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии", – процитировал источник ТАСС Турчака. Ранее стало известно, что Ярославская облдума, которую возглавляет Михаил Боровицкий, решила обратиться в Госдуму с просьбой дополнительно проработать решения об увеличении пенсионного возраста.

В то же время, на минувшей неделе секретарь генсовета "ЕР" говорил, обращаясь к однопартийцам, говорил, что поддержать пенсионную реформу партию призвал ее председатель, глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Кроме того, Турчак, по словам источника, обратил внимание на тот момент, что "Единая Россия" запускает обсуждение изменений пенсионной системы и сбор предложений в регионах.

Напомним, кабмин ранее внес в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые, в частности, предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. На сегодняшний этот возраст составляет 60 и 55 лет соответственно.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении до конца весенней сессии. Согласно ему, повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. Они будут получать все ранее назначенные выплаты.