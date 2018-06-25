Назван размер выплат после повышения пенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о среднем размере пенсии в следующем году. Также он объяснил повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет.



К концу 2018 года пенсии вырастут до 14 414 рублей. Кроме того, в следующем году неработающие пенсионеры получат прибавку – в среднем одну тысячу рублей в месяц. Глава Минтруда отметил, что средний размер выплат в течение 2019 года составит 15 400 рублей, поскольку "у кого-то пенсия больше, у кого-то меньше".

Также он прокомментировал повышение пенсионного возраста женщинам. "Практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин. Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше", – цитирует Максима Топилина газета "Известия".

По словам министра труда, представительницы прекрасного пола несут гораздо большую домашнюю нагрузку, чем мужчины. К тому же, отметил Топилин, в нашей стране существуют сложившиеся традиции, "поэтому определенный разрыв должен сохраняться".

Глава Минтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионный возраст. По мнению Максима Топилина, ключевым фактором для работодателя является не возраст, а уровень компетенции сотрудников.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Мужчины будут работать до 65 лет, а наши соотечественницы – до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

