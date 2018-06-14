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Регионы

Что думают в "Единой России" о пенсионной реформе

Фото: vk.com/duma
Представители "Единой России" в регионах поддержали предложения правительства по пенсионной реформе. При этом партийцы отметили, что ее главным результатом должно стать повышение благосостояния пенсионеров.
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Озвученные сегодня, 14 июня, премьером Дмитрием Медведевым инициативы повысят благосостояние и уровень жизни граждан, отмечают в партии. При этом процедура принятия соответствующего закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах.

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"Важно, чтобы данный процесс не стал шокирующим для людей, которые сегодня находятся на пороге пенсионного возраста", – подчеркнул секретарь Воронежского регионального отделения Владимир Нетесов.

По его мнению, вопрос повышения пенсионного возраста актуален в силу демографических и экономических реалий. "Неизбежность этого процесса экономисты объясняют высоким налоговым давлением на официально работающих граждан, а также ростом продолжительности жизни населения", – пояснил секретарь отделения партии.

О том, что предложение правительства позволит выполнить ключевую задачу, поставленную президентом – повысить пенсии, заявил секретарь рязанского регионального отделения Аркадий Фомин.

Процедура принятия федерального закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах, чтобы предложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта.

По словам Фомина, сейчас более половины россиян после достижения пенсионного возраста продолжают работать, остаются активными участниками экономической жизни.

"Мы понимаем, что одна из причин этого – размер пенсий. Поэтому основная задача пенсионной реформы заключается в том, чтобы человек после завершения трудовой деятельности мог поддерживать привычный уровень жизни", – отметил политик.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

В свою очередь секретарь тамбовского отделения "Единой России" Евгений Матушкин считает, что пенсионная реформа должна стать источником роста благосостояния граждан:

В данный момент перед страной стоит задача развития, важно обеспечивать увеличение уровня жизни населения и, в частности, рост пенсий выше инфляции.

Предложения кабмина по совершенствованию пенсионной системы учитывают интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп населения, уверен секретарь краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко.

Ранее "Единая Россия" заявила, что готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.

14 июня 2018, 18:40

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