Путин рулит: Украина пережила черный вторник

Открытие Крымского моста произвело на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Три года чиновники, политики и националисты пудрили мозги своим согражданам, утверждая, что никакого моста в природе не существует. И вот сегодня по нему проехала первая автомобильная колонна; во главе ее шел КамАЗ, за рулем которого сидел российский президент Владимир Путин.

Это стало возможным всего за какие-то три года: российским инженерам и строителям удалось возвести самый длинный мост в Европе – 19 километров гладкой, как стекло автомобильной дороги. Всего 16 минут в пути и вот он Крым – солнечные пляжи, гостеприимные жители, экскурсии и развлечения на любой вкус; здесь есть все для комфортного отдыха на отечественном курорте. Открытие моста в самом начале летнего сезона стало подарком для десятков тысяч россиян, собравшихся провести свой отпуск в республике.

Через год с небольшим по мосту откроется железнодорожное движение и тогда добраться до Крыма можно будет еще и на поезде. Паромная переправа через Керченский пролив, регулярно закрывавшаяся в непогоду, уходит в прошлое. Больше не нужно стоять в многокилометровых очередях, ожидая парома и думаю – а через сколько часов он придет.

Удивительно, но Украина за 20 с лишним лет независимости не смогла возвести себе такой мост и даже не заикалась о совместном с Россией проекте строительства. Все деньги, наверное, ушли на борьбу с ветряными мельницами российской пропаганды, в которой Киев обвиняет Москву каждый день и даже за несколько часов до открытия Крымского моста спецслужбы задержали журналиста агентства РИА Новости и пришли с обысками к нему домой и в офис этого СМИ.





Но омрачить грандиозное событие, как ни старались в Киеве, не получилось. Президент Путин ловко взобрался в кабину КамАЗа, сказал гагаринское "Поехали!" и включил первую передачу. Теперь Крымский мост можно считать официально открытым.

Занятно, но Украина подготовила свой ответ Путину, мчавшемуся за рулем грузовика в сторону Крыма. В этот самый момент президент страны Петр Порошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки под Киевом. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новой амбулатории и ее техническом оснащении, а также отметил, что она создана по проекту французского архитектора. Правда, говорят, что деньги на строительство медицинского объекта выделила известная американская компания, производящая газировку.





То, что произошло сегодня в Крыму – это не победа России, а ее триумф, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Победа России была тогда, когда мост проектировался, когда проект утверждался и когда началось строительство", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.

Россия в очередной раз показала всему миру свой характер, реализовав проект, в который никто не верил.

Политолог напомнил события четырехлетней давности, когда только начались разговоры о возможном строительстве Крымского моста. "Европейская пресса писала тогда, что русские совершенно спятили и это невозможно сделать в принципе. Но мы показали, что это возможно", - отметил публицист.

Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Это - уровень. Завидуй, Мордор! :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 мая 2018 г.

Ввод моста в эксплуатацию станет, по мнению Гаспаряна, отрезвляющим уроком для всей Европы, которая, видимо, забыла о том, что Россия периодически показывает всему миру свои возможности. В качестве примера эксперт привел Брусиловский прорыв в Первую мировую войну, разгром гитлеровских войск во Вторую мировую, полет Юрия Гагарина в космос.

15 мая 2018 года Гаспарян назвал одним из черных дней в истории Украины, поставив его в один ряд с днем разгрома дивизии "Галичина" под Бродами в 1944 году. "На протяжении трех лет все украинские средства массовой информации рассказывали, что никакого моста нет, а все показываемое по российскому телевидению – декорации на "Мосфильме". Сегодня весь мир увидел – что есть декорации, а что есть правда", – сказал политолог.

Надо сказать пару словечек о таком мостике, не могу я упустить этого длинющего красавца, по которому мы с семьёй проедемся уже в июле, если по-хорошему. #крымскиймост потрясает тем, какой же он большой, красивый и сколько же расчётов было проведено для него. Дух захватывает! pic.twitter.com/NfcLPrNr07 — Kleiner Wasserbär�� (@tichochodka) 15 мая 2018 г.

Надо признать, что Украина смогла по-взрослому ответить на открытие автомобильного движения по Крымскому мосту, не без сарказма продолжил Гаспарян, имея в виду открытие Петром Порошенко фельдшерско-акушерского пункта в селе под Киевом. "Каждому – свое. Кому-то невиданный триумф, а кому-то медицинскую амбулаторию", – резюмировал Гаспарян.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымский мост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра управления дорожным движением. Затем Путин сам сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по новому мосту за рулем многотонного грузовика.





Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.