Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах

Депутаты Госдумы получат больше времени для работы в регионах. Такой запрос есть на местах и его решено удовлетворить, сообщил спикер Вячеслав Володин.

"Мы предлагаем скорректировать работу, исходя из большого запроса на работу в регионах", – сказал Володин. По его словам, есть предложение по понедельникам и средам проводить Совет Думы, а во вторник и четверг – пленарные заседания.

Сейчас заседания Совета палаты проходят во вторник и четверг, пленарные заседания палаты – в среду и в пятницу. Изменение графика позволит депутатам уже в четверг вечером выезжать в свои регионы для работы с избирателями. Как сказал Володин, все фракции поддержали это предложение.

О важности работы в регионах и сотрудничестве с законодателями на местах спикер Госдумы говорил не раз. После выступления президента с посланием Федеральному собранию, Вячеслав Володин предложил создать рабочие группы при региональных законодательных органах для реализации этого документа. Обратная связь с местными законодателями, выразил уверенность уверен Володин, позволит повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов. По его мнению, было бы правильно создать подобные рабочие группы при каждом заксобрании субъекта Федерации.

Володин также отмечал важность выстраивания коммуникаций с избирателями в регионах и решать вопросы повышения эффективности представительских и контрольных функций законодательной ветви власти. "Эти вопросы мы планируем в рамках работы Госдумы делать не просто приоритетными, а чтобы они были основополагающими", – сказал спикер на заседании Совета законодателей в декабре 2016 года.



Вячеслав Володин периодически бывает в родной Саратовской области, где помогает решать серьезные социальные проблемы. Благодаря активной работе депутатов в регионах, в частности, удалось сдвинуть с места решение проблемы обманутых дольщиков.

Руководство Госдумы VII созыва серьезным образом изменило график работы депутатов. Если раньше по одной неделе каждого месяца они проводили в регионах, другую – посвящали работе в своих комитетах и две оставляли для пленарных заседаний, то с теперь "пленарки" проводятся в течение трех недель, а на работу в регионах остается одна. Работу в комитетах депутаты должны проводить между заседаниями.





Также в Думе серьезно подтянулась дисциплина. Прогульщиков практически не осталось, ведь за это теперь грозит серьезный вычет из зарплаты – одна шестая ее часть. Также парламентарии теперь голосуют на заседаниях палаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

По инициативе Вячеслава Володина были приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.