Госдума помогает региональным бюджетам

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий зачислять 25% от госпошлин за оказание госуслуг в региональные бюджеты. Это позволит покрыть расходы МФЦ за оформление документов.

Нововведение касается перераспределения денежных средств, которые получают многофункциональные центры в качестве госпошлин за оказание государственных услуг по электронным заявлениям. Сегодня госпошлины, которые граждане уплачивают в МФЦ при оказании госуслуг, делятся пополам: 50% от них уходит в бюджеты регионов, еще 50% – в федеральный.

Однако такие правила не распространяются на зачисление средств в случае оказания услуг по электронным заявлениям – все доходы от таких пошлин полностью уходят в федеральный бюджет. Такой порядок вещей замминистра финансов Алексей Лавров назвал неоправданным.

"Затраты на выдачу этих документов – не на прием, а именно на выдачу – по-прежнему несет МФЦ", – отметил чиновник во время обсуждения закона в Думе. Как заверил депутатов Лавров, в результате нововведения доходы региональных бюджетов увеличатся более чем на 15 миллиардов рублей. Это полностью покроет расходы МФЦ в связи с выдачей документов по программам оказания федеральных услуг.

Как отмечают члены профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, нормы распределения могут быть увеличены в ближайшем будущем, если правительство согласует такие изменения, пишет Regnum.

Порядок, прописанный в законе не распространяется на случаи, когда заявление подается непосредственно в федеральный орган исполнительной власти в электронной форме. Тогда все 100% пошлины идут в федеральный бюджет. Предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2019 года.