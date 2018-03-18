Как голосовали депутаты на выборах президента

Голосование на выборах президента подходит к концу, открытыми остаются участки в самом западном регионе России – Калининградской области. Нынешние выборы показывают существенный рост активности избирателей, явка уже превышает 60%. Не исключено, что этому способствовал пример депутатов Госдумы, которые пришли на участки для голосования сразу же после их открытия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы. "Как ваше настроение?" – поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на выборах президента.

Вице-спикер Думы, член Высшего совета "Единой Россия" Александр Жуков проголосовал в Москве. "Сегодня мы выбираем президента страны — человека, который будет следующие шесть лет определять основные направления развития России. Я считаю, что долг каждого гражданина придти на выборы и проголосовать за будущее нашей Родины", – сказал парламентарий.





Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отдал свой голос на выборах президента в Смоленске. "Сегодня в этот хороший, солнечный день люди в отличном настроении идут делать свой выбор. И я уверен, что каждый уже определился, и этот выбор правильный. Сегодня люди голосуют за будущее нашей страны, нашей области, города и своих детей. Выбор сделал и я. И призываю всех прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать", – призвал Неверов избирателей.





Лидер КПРФ и одноименной фракции в Госдуме Геннадий Зюганов отметил после того, как исполнил свой гражданский долг, что явка на нынешних выборах выше, чем обычно. "Сейчас мы внимательно отслеживаем ход выборов по всей стране. Явка выше, чем обычно, за исключением нескольких регионов. Активность довольно высокая на местах", - признал главный коммунист страны.





Владимир Жириновский, сам являющийся кандидатом на пост президента от возглавляемой им ЛДПР, проголосовал на избирательном участке в школе на западе Москвы. "Это выборы верховного правителя не только страны, но и всей планеты Земля. Все должны знать, что никто ничего не сделает без участия России, и мы бы хотели, чтобы все поняли, что мы выбираем руководителя семи миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить настоящий мир, а не то, что делают из Лондона, Брюсселя и других столиц", – заявил политик.





Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал о своем голосовании на странице партии в Facebook. Он отметил, что его радует высокая явка избирателей в центре Москвы. Миронов также выразил уверенность, что сегодня граждане России наглядно продемонстрируют солидарность и сплоченность.





С гордостью за великую страну исполнил свой гражданский долг депутат Госдумы Сергей Железняк. Именно так он сам прокомментировал участие в выборах президента. "Нам нужен надежный президент, успешный верховный главнокомандующий, способный справиться с любыми угрозами и объединять наш многонациональный народ для созидания мощной, независимой и процветающей России!", – отметил парламентарий.





Его коллега Ольга Баталина рассказала о том, как объехала несколько участков в своем родном Саратове. "Везде голосование проходит спокойно, открыто. Выборы президента – это важный, ответственный для каждого из нас выбор будущего", – отметила Баталина.





Депутат Евгений Ревенко уверен в том, что равнодушных в день выборов главы государства быть не должно. Только деятельные, сильные и смелые люди могут определять собственную судьбу, отметил парламентарий в день голосования.







Сегодня, 18 марта в России в седьмой раз проходят выборы президента. В избирательном бюллетене – восемь фамилий, конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").