Еж Пых предсказал погоду на весну
Синоптик дал однозначный ответ: россиянам стоит готовиться к сезону дождей. Весна придет в Екатеринбург рано и будет пасмурной, уверен зверек.
Представители зоопарка рассказали, что ежу Пыху шесть лет. Он очень любопытный, обожает сворачиваться в клубок и сопеть. Видео публикует Life.ru.
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