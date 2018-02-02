Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу

В Калининградской области 40-летний мужчина задушил 60-летнюю подругу. Как установили следователи, женщина жила с приятелем в одном доме, где часто устраивались застолья, пишет FlashNord.

После очередного распития спиртного они легли спать, но мужчина не мог уснуть из-за громкого храпа соседки. Он положил подушку пенсионерке на лицо, а наутро обнаружил, что та скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, калининградец закопал тело в лесу, передает "360".



